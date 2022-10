Mel Maia ostenta cinturinha e bumbum sarado com biquíni cavadíssimo

Aos 18 anos, atriz Mel Maia eleva a temperatura na web ao exibir corpaço escultural de biquíni mínimo e deixa virilha à mostra

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 10h06

A atriz Mel Maia, de apenas 18 anos, é dona de uma beleza estonteante e costuma roubar a cena nas redes sociais ao exibir sua beleza!

Na quinta-feira, 27, a jovem deixou os seguidores babando ao mostrar suas curvas perfeitas em um biquíni mínimo bem cavado. Nas imagens, nos Stories de seu Instagram, a gata compartilhou vídeos em que aparece curtindo um pagodinho durante viagem com amigas em praia paradisíaca.

No registro, Mel aparece fazendo charme ao ostentar o corpaço perfeito usando o look de praia preto PP. Ela puxou a alcinha do biquíni e deixou à mostra sua tatuagem de flores na virilha e o abdômen sarado. Ela virou de lado para mostrar o bumbum redondinho."Nossa, eu sou linda", disse.

Confira o corpaço de Mel Maia:

Mel Maia estaria namorando funkeiro, de acordo com amigo do casal

Durante uma live em suas redes sociais, o funkeiro MC Ryan SP (21) teria ‘dedurado’ um suposto relacionamento entre seu amigo e também cantor de funk, MC Daniel, e a atriz Mel Maia, que vem sendo vistos juntos muitas vezes nos últimos tempos.

“Ele tá namorando com a Mel Maia, tá gente? Tá namorando com a Mel Maia! O moleque tá famoso, entendeu. Mel Maia e ele, é isso! Mel Maia você é daora! Você trata o moleque bem, então é isso mesmo!”, falou Ryan, em uma live em seu perfil oficial no Instagram. Há rumores de que Daniel e Mel Maia estariam vivendo um relacionamento desde quando eles começaram a interagir nas redes sociais, depois que a atriz fez um comentário a uma resposta dada pelo funkeiro sobre ela, enquanto dava entrevista ao Sobre Funk, no YouTube.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!