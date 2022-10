Mel Maia estaria namorando funkeiro, de acordo com artista amigo do casal

Atriz Mel Maia teve seu suposto romance com funkeiro ‘dedurado’ por músico amigo deles

Durante uma live em suas redes sociais, o funkeiro Mc Ryan SP (21) teria ‘dedurado’ um suposto relacionamento entre seu amigo e também cantor de funk, Mc Daniel, e a atriz Mel Maia (18), que vem sendo vistos juntos muitas vezes nos últimos tempos.

“Ele tá namorando com a Mel Maia, tá gente? Tá namorando com a Mel Maia! O moleque tá famoso, entendeu. Mel Maia e ele, é isso! Mel Maia você é daora! Você trata o moleque bem, então é isso mesmo!”, falou Ryan, em uma live em seu perfil oficial no Instagram.

Há rumores de que Daniel e Mel Maia estariam vivendo um relacionamento desde quando eles começaram a interagir nas redes sociais, depois que a atriz fez um comentário a uma resposta dada pelo funkeiro sobre ela, enquanto dava entrevista ao “Sobre Funk”, no YouTube.

Durante a entrevista, Mc Daniel foi perguntado sobre três famosas que ele gostaria de ficar. Assim, prontamente, ele respondeu Anitta, a influenciadora e tiktoker Vanessa Lopes, e a atriz Mel Maia, claro.

Veja o momento da live no Instagram que Mc Ryan SP conta que Mc Daniel estaria namorando Mel Maia:

Mc Ryan Sp falando que a Mel Maia e o Mc Daniel estão namorando 💍😮 pic.twitter.com/zMi3yZQtGK — Fofoquei (@FOFOQUEl) October 26, 2022

Melody afirma ter ficado com Mel Maia; atriz se pronuncia e nega

Mel Maia se manifestou após a cantora MC Melody (15) insinuar que as duas haviam vivido um affair. Ambas vieram à tona desmentir.

Durante entrevista ao Pod da Dri, podcast comandado pela YouTuber Dri Paz, a cantora deu a entender que já teve um envolvimento com a atriz global. "Eu sou de boa... Mel Maia, estamos aí, né amiga", disse. Aos risos, a apresentadora respondeu: "Eu acho que a coleguinha está querendo, gente."

Melody então continuou e revelou que a iniciativa partiu da atriz: "Mas não sou só eu (que estou querendo). Quem deu ideia primeiro foi ela. Estamos juntas nessa", disparou. Após a resposta, a irmã da funkeira confirmou que elas já ficaram "já sim, sempre."

Diante da repercussão do assunto, Mel Maia gravou alguns vídeos nos stories do Instagram e negou tudo que Melody falou no podcast. Segundo Mel, elas nem se conhecem pessoalmente.

"Acordei com mensagens de repórter no meu WhatsApp, meus amigos me mandando prints de páginas de fofoca e pessoas comentando sobre a minha suposta ficada com a Melody. Eu não entendi de onde o povo tirou isso até eu entrar nas redes sociais e ver que a Melody comentou em um podcast que nós ficamos. Primeiro de tudo é que eu e a Melody nem nos conhecemos pessoalmente", disse ela, afirmando que não ficou chateada com as declarações da funkeira.