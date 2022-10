Mel Maia se exibe de biquíni fininho e coloca curvas para jogo

Atriz Mel Maia posou espontânea com corpo em forma e apaixonou seguidores

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 21h00

A atriz Mel Maia colocou o corpão para jogo e posou de biquíni em uma praia paradisíaca. Em quatro fotos, a morena posou e encantou os fãs.

Com o biquíni fininho rosa e amarelo, a influenciadora sorriu e esclareceu o motivo do bom resultado das fotos: "Fotógrafa fez muita bobeira… resultado: eu linda nas fotos".

A apresentadora Maisa deixou seu amor na foto: "Minha linda". Enquanto Monique Alfradique elogiou: "Goxxxtosa".

Segundo o funkeiro Mc Ryan SP, a atriz e o cantor de funk Mc Daniel estariam tendo um affair. “Ele tá namorando com a Mel Maia, tá gente? Tá namorando com a Mel Maia! O moleque tá famoso, entendeu. Mel Maia e ele, é isso! Mel Maia você é daora! Você trata o moleque bem, então é isso mesmo!”, falou Ryan durante live no Instagram.

Confira a foto da atriz Mel Maia: