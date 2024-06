Angelina Jolie rouba a cena com vestido deslumbrante e exibe nova tatuagem

Junto com a filha, Angelina Jolie chamou atenção com um vestido Versace no Tony Awards; a atriz aproveitou o modelito para revelar nova tatuagem

Angelina Jolie chamou atenção ao cruzar o tapete vermelho do 77º Tony Awards em Nova York. A atriz que é uma das celebridades mais tatuadas de Hollywood tem mais de 18 desenhos de arte corporal diferentes (e esses são apenas os que podemos ver e conhecer), mas enquanto a maioria risca seus braços e costas, a atriz acabou revelando uma nova tattoo em um local ousado.

A atriz apostou em um vestido de veludo verde com decote em coração da Atelier Versace, com seus longos cabelos soltos. A tatuagem é um desenho em tinta preta de um pássaro, que parece ser uma andorinha, do tamanho de uma moeda de 50 centavos, em seu colo.

Embora o significado por trás da tatuagem seja pessoal para Angelina, de acordo com o Instituto Naval dos EUA: “Diz a lenda que as tatuagens começaram quando sete marinheiros de um navio chamado Swallow [Andorinha] tatuaram cada um uma andorinha no peito para marcar seu motim. A tradição, porém, geralmente afirma que uma tatuagem de andorinha é usada para medir a distância que um marinheiro viaja. Originalmente, uma andorinha era ganha a cada 5.000 milhas náuticas”.

A imprensa internacional e os fãs já construíram algumas teorias. Segundo o jornal Daily Mail, o animal pode representar liberdade, amor e lealdade. Já a revista In Touch Weekly destacou que as andorinhas podem ser utilizadas para indicar o sentimento de volta para casa, por conta de seus padrões de migração.

Nas redes sociais, alguns internautas afirmaram que Angelina e Shiloh, sua filha, fizeram o mesmo desenho em regiões diferentes do corpo. Uma foto que circula no X (antigo Twitter) mostra uma tatuagem semelhante a de Jolie, mas no suposto braço da jovem. Vale lembrar que recentemente, Shiloh deu o que falar ao entrar com um pedido na justiça para remover o sobrenome de seu pai, Brad Pitt. Documentos obtidos pelo TMZ revelaram que ela deu início ao processo assim que completou 18 anos, no dia 27 de maio.