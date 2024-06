Saiba o motivo de Shiloh deixar de usar o sobrenome do pai, Brad Pitt

Após divórcio polêmico de seus pais, Shiloh Jolie está removendo o sobrenome de seu pai, Brad Pitt; saiba o motivo de sua escolha!

Shiloh Jolie, filha do ex-casal Angelina Jolie e Brad Pitt, entrou recentemente com processo na Justiça para remover o sobrenome de seu pai. E segundo o site Daily Mail, há um grande motivo na decisão da herdeira dos atores, que passaram por divórcio conturbado em 2019.

De acordo com o veículo, o motivo estaria ligado com o 'histórico de abusos' do pai, denunciado por Angelina Jolie no divórcio. Shiloh também teria ficado chateada de ter sido impedida de testemunhar sobre o assunto na audiência de custódia.

"A mudança do nome remonta à batalha pela custódia e à crença de Shiloh de que seus direitos como vítima foram violados. Shiloh acreditava que tinha o direito, como vítima de um crime, de testemunhar e foi impedida de fazer isso", afirmou a fonte.

Shiloh deu entrada nos pedidos de alteração no nome no dia 30 de maio, apenas três dias após seu aniversário de 18 anos. No processo, ela afirmou que decisão era apenas 'pessoal' e não deu mais motivos para a alteração de sobrenome.

Shiloh Jolie contratou seu próprio advogado para o processo

No início de junho, foi revelado que Shiloh Jolie contratou seu próprio advogado para ajudar no processo de mudança de sobrenome. Com 18 anos, a herdeira de Angelina Jolie e Brad Pitt foi em busca de sus próprios advogados para lhe ajudar com o caso.

Shiloh quer ter apenas o sobrenome da mãe, Jolie, após ter problemas com o pai nos últimos tempos. O pedido na justiça, no entanto, ainda não foi finalizado.

Vale lembrar que este pedido para remover o sobrenome de Pitt pode não ser uma atitude apenas de Shiloh. A irmã caçula dela, Vivienne, está em cartaz no teatro e não usa o sobrenome do pai nos créditos do espetáculo. Além dela, Zahara também parou de usar o sobrenome de Pitt, já que se apresentou apenas Zahara Marley Jolie ao ingressar na universidade.