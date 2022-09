Mel Maia empina bumbum e exibe beleza de biquíni em Pernambuco: ''Paz terrível''

Aos 18 anos, atriz Mel Maia arranca elogios dos seguidores ao mostrar o corpaço escultural em fotos de biquíni durante viagem

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 09h31

A atriz Mel Maia (18) roubou a cena nas redes sociais, mais uma vez, ao compartilhar fotos em que aparece de biquíni durante viagem nesta quinta-feira, 08!

Curtindo dias em Pernambuco na companhia da mãe e de amiga, ela publicou série de cliques em que aparece exibindo sua beleza no Instagram. Aproveitando o dia de sol, ela decidiu renovar o bronzeado à beira da piscina do resort onde está hospedada em Porto de Galinhas.

Nas imagens, Melissa posou de óculos escuros e usando um biquíni marrom cavado. Em alguns registros, a jovem empinou seu bumbum e deixou suas tatuagens à mostra. "Que paz terrível", disse Mel na legenda.

A gata recebeu rapidamente curtidas e comentários dos fãs no post. "Perfeita", elogiou Maisa Silva. "Sem condições", "Musa do verão miga hahaha", "A paz de ser uma grande gostosa", "Apaixonado", "Que gataaaa", "A paz merecida da maravilhosa", elogiaram os internautas.

Confira Mel Maia de biquíni em Pernambuco:

Mel Maia ostenta curvas de shortinho e top na academia

Mel Maia, de apenas 18 anos, exibiu a boa forma nas redes sociais na quarta-feira, 07. A jovem decidiu levantar cedo no feriado para treinar durante viagem em Recife e exibiu seu corpaço ao posar de shortinho verde escuro e top preto, deixando os seguidores babando. Com série de vídeos, ela apareceu exibindo o shape sarado, as pernas torneadas em registros no espelho durante treino na academia. "Vocês acharam que eu não ia malhar hoje? Hoje é dia de superior. Quem acorda cedo pra malhar em um resort? Eu", disse ela.

