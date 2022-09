Aos 18 anos, Mel Maia ostenta curvas perfeitas de shortinho e top na academia

Atriz Mel Maia esbanja corpaço ao exibir look para dia de treino durante viagem na companhia de amigas

CARAS Digital Publicado em 07/09/2022, às 12h36 - Atualizado às 13h07

Dona de beleza e estonteante e curvas perfeitas, a atriz Mel Maia, de apenas 18 anos, exibiu a boa forma nas redes sociais nesta quarta-feira, 07!

A jovem decidiu levantar cedo no feriado para treinar durante viagem em Recife. Nos Stories de seu Instagram, a famosa exibiu seu corpaço ao posar de shortinho verde escuro e top preto, deixando os seguidores babando.

Com série de vídeos, ela apareceu exibindo o shape sarado, as pernas torneadas em registros no espelho durante treino na academia.

Curtindo dias no nordeste na companhia de amigas, ela brincou ao falar que acordou cedo para malhar: "Vocês acharam que eu não ia malhar hoje? Hoje é dia de superior. Quem acorda cedo pra malhar em um resort? Eu", disse ela.

Momentos depois, a atriz surgiu de biquíni para renovar o bronzeado em dia de sol. Ela abaixou o shorts jeans e exibiu o shape sarado e a marquinha.

Confira o corpão da atriz Mel Maia aos 18 anos:

De biquíni, Mel Maia exibe cinturinha em meio à natureza

Mel Maia usou as suas redes sociais para relembrar uma viagem e compartilhou uma foto de biquíni, arrancando elogios dos seguidores. A artista posou diante de uma paisagem verde com uma blusa de lã colorida e apenas com a parte de baixo do biquíni. Cavadíssimo, o modelo deixou à mostra a cintura fininha da jovem. "Não é dia de tbt, mas era assim que eu queria estar… renovando as energias", escreveu ela.

