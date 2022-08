De biquíni cavado, Mel Maia exibe cintura fininha em nova foto: ''Renovando as energias''

A atriz Mel Maia compartilhou um lindo registro em meio à natureza e chamou a atenção ao exibir a cintura fininha

CARAS Digital Publicado em 27/08/2022, às 20h50

Mel Maia (18) usou as suas redes sociais para relembrar uma viagem. Neste sábado, 27, a atriz compartilhou uma foto de biquíni e arrancou elogios dos seguidores ao exibir o corpaço.

A artista posou diante de uma paisagem verde com uma blusa de lã colorida e apenas com a parte de baixo do biquíni. Cavadíssimo, o modelo deixou à mostra a cintura fininha da jovem.

O registro deixou evidente as pernas definidas e mostrou as tatuagens de Mel. "Não é dia de tbt mas era assim que eu queria estar… renovando as energias", escreveu ela na legenda.

"Perfeita demais", disparou uma internauta; "Um monumento", declarou outra; "Como pode uma menina tão linda", disse uma terceira; "Cada dia mais bonita aff", comentou mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

MEL MAIA MOSTRA PICADAS DE MOSQUITOS DURANTE GRAVAÇÃO

Mel Maia (18) deixou os seguidores impressionados, ao mostrar as picadas de mosquitos que levou durante as gravações de um novo filme. Pelos stories do Instagram, a atriz exibiu as pernas com bolas vermelhas. "Gente, olha quanto picada de mosquito na minha coxa. Bizarro!", disse ela. "Filmar na natureza é isso aí", escreveu na legenda.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!