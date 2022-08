Mel Maia aposta em top diferente para marcar presença em festa

A atriz Mel Maia impressionou ao apostar em um top diferente para curtir festa com colegas de trabalho

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 13h44

Mais uma vez Mel Maia (18) chamou a atenção dos seguidores ao exibir uma super produção. Na noite da última quinta-feira, 11, a atriz marcou presença na festa da empresa e apostou em um top diferente.

Para a ocasião, a artista elegeu um cropped de amarração preto e brilhante, uma calça. E para completar o look fez uma maquiagem com delineador e acessórios.

"Festinha da firma hoje. A gente rala todo dia, merecemos uma festinha", escreveu ela na legenda. Em um outro registro ela posou em frente ao espelho com as amigas e foi possível ver mais do visual.

Vale lembrar que recentemente Mel Maia finalizou as gravações da série Sem Filtro, que será lançada na Netflix. E agora ela está trabalhando em outro projeto com Leandro Hassum.

MEL MAIA APOSTA EM LOOK OUSADO PARA NOITADA COM AS AMIGAS

Mel Maia (18) deixou os seguidores babando ao exibir o look escolhido para curtir uma noite de festas com as amigas. A atriz mostrou toda a sua beleza com vídeos ao lado das amigas e chamou a atenção. "As trigêmeas e as agregadas", escreveu ela na legenda.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!