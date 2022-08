Mel Maia mostra picadas de mosquitos em gravação de novo filme: ''Bizarro''

A atriz Mel Maia está gravando um novo filme ao lado de Leandro Hassum e surpreendeu ao mostrar as pernas com picadas de mosquitos

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 15h27

Mel Maia (18) deixou os seguidores impressionados nesta quarta-feira, 17, ao mostrar as picadas de mosquitos que levou durante as gravações de um novo filme. Pelos stories do Instagram, a atriz exibiu as pernas com bolas vermelhas.

"Gente, olha quanto picada de mosquito na minha coxa. Bizarro!", disse ela. "Filmar na natureza é isso aí", escreveu na legenda.

Vira e mexe, a artista compartilha vídeo das visitas que a produção recebe durante as filmagens, que estão acontecendo na mata no Rio de Janeiro. Já foi possível ver gambás, pássaros e outros animais.

Recentemente, Mel chamou a atenção dos seguidores ao exibir uma super produção. A atriz marcou presença na festa da empresa e apostou em um top diferente.

