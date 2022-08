Marina Ruy Barbosa exibe bocão vermelho em vídeo e arranca suspiros: ''Apaixonada''

Atriz Marina Ruy Barbosa se exibiu em vídeo usando batom vermelho e chamou a atenção com bocão desenhado

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 08h17

A atriz Marina Ruy Barbosa (27) roubou a cena ao surgir de batom vermelho em vários momentos. Nesta terça-feira, 23, a famosa compartilhou um vídeo usando o bocão com diversos looks e arrancou elogios.

De vestido vermelho de festa, com os cabelos presos ou soltos de maneira ondulada, a ruiva surge deslumbrante e deu um show de beleza com a cor nos lábios.

"Red lips and rosy cheeks. como vocês estão?", falou para os seus seguidores sobre amar batom vermelho e bochechas rosadas.

Não demorou para os comentários se encherem de elogios para a famosa. "Apaixonada", provaram os fãs o visual. "Que maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda nos últimos, Marina Ruy Barbosa encantou os internautas ao mostrar seus seis filhos. Mãe de pet, a famosa deu um show de fofura com o clique de seus bichinhos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

Marina Ruy Barbosa volta para os treinos após mais de um ano parada

No final do último mês, Marina Ruy Barbosa anunciou que voltou a treinar após ficar parada desde o início da pandemia aproximadamente. Em sua rede social, a famosa compartilhou uma selfie no banheiro e chamou a atenção ao surgir com uma silhueta impecável no look fitness, mesmo estando sedentária.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!