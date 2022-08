Mãe de pet, Marina Ruy Barbosa mostra seus nove filhos

Atriz Marina Ruy Barbosa encantou ao mostrar seus cachorros, gatos e cavalo em fotos

Redação Publicado em 23/08/2022, às 09h36

A atriz Marina Ruy Barbosa (27) encantou nesta segunda-feira, 22, ao mostrar seus filhos de quatro patas na rede social. No feed, ela compartilhou cliques de um de seus cachorros e impressionou com a beleza dele.

De pelo preto e branco, o cãozinho deixou os internautas chocados com tanta fofura e com a cor de seus olhos, um azul quase transparente.

"Sig passando na sua timeline pra dar oi", disse Marina Ruy Barbosa ao exibir o pequeno Sig em vários momentos em casa.

Nos comentários da publicação, os seguidores ficaram babando pelo pet. "Amei. Qual a raça?", escreveu a apresentadora Ticiane Pinheiro (45). "Ah esses olhos", admiraram os fãs.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

Nos stories, a atriz compartilhou fotos de todos os seus filhos e deu um show de fofura ao exibir seus cachorros, gatos e até cavalo. "Meu bebê parte I", exibiu ela os seus seis gatos: Artur, Eliza, Chloe, Benoir, João e Menina. Em outro registro, a ruiva exibiu os outros pets. O dálmata Beethoven, Sig e o cavalo Dourado.

Marina Ruy Barbosa volta para os treinos após mais de um ano parada

No final do último mês, Marina Ruy Barbosa anunciou que voltou a treinar após ficar parada desde o início da pandemia aproximadamente. Em sua rede social, a famosa compartilhou uma selfie no banheiro e chamou a atenção ao surgir com uma silhueta impecável no look fitness, mesmo estando sedentária.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!