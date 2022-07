Marina Ruy Barbosa exibe corpaço em look fitness ao voltar para academia

Atriz Marina Ruy Barbosa registrou momento de retomada de vida fitness e impressionou com corpaço

Redação Publicado em 28/07/2022, às 13h16

A atriz Marina Ruy Barbosa (27) decidiu voltar a fazer exercícios após ficar parada desde o início da pandemia. Nesta quinta-feira, 28, ela compartilhou um clique usando roupa de ginástica para falar sobre isso.

Em seus stories no Instagram, a empresária do ramo da moda publicou uma selfie feita no espelho e chamou a atenção ao surgir com um look de ginástica. Apesar de estar sedentária, a famosa mostrou uma silhueta impecável.

De top e calça colada, Marina Ruy Barbosa exibiu sua barriga reta e esbanjou beleza com estilo. "Okok! Dia de tomar vergonha na cara e voltar a treinar! Agora vai", prometeu ela ao surgir no clique tirado no banheiro.

Nas últimas semanas, a ruiva arrancou elogios ao surgir deslumbrante nas Maldivas usando um maiô sem alça com estampa florida. Além de passar pelo local paradisíaco, Marina Ruy Barbosa também viajou para a Grécia recentemente. Por lá, ela também deu show de estilo e beleza com seus looks.

Marina Ruy Barbosa surge deslumbrante de look fitness; veja:

