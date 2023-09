Maraisa quase é traída por look transparente: ''Tá ousada''

Cantora Maraisa quase é traída ao apostar em roupa com transparência para o 'Domingão'

A cantora Maraisa caprichou e ouso no look para participar do Domingão com o Huck neste domingo, 03. Em sua rede social, a famosa compartilhou uma série de fotos nos bastidores do programa, que contou até com uma surpresa de aniversário para Luciano Huck.

A produção preta, nada básica, contou com uma camisa rendada, toda transparente, que deixou à mostra o adesivo no seio da sertaneja. A saia também tinha transparência e ela ainda usou meia calça com sandália.

"Pronta para participar do Domingão com Huck, quem aí vai assistir?", disse ela na ocasião ao publicar as fotos do momento. Nos comentários, ela recebeu elogios. "Eita como tá ousada", admiraram os fãs. "Gata", exclamaram outros ao vê-la.

No palco do Domingão, Maraisa falou sobre seu novo namorado e revelou que o conheceu desde quando não era famosa. O empresário, Fernando Mocó, no passado era seu vizinho. Recentemente, eles comemoraram o aniversário de namoro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

Novo namorado de Maraisa

No dia 30 de junho, a cantora Maraisa compartilhou o primeiro clique com Fernando Mocó, levantando suspeitas de que estaria em um relacionamento com o empresário. Sem dizer nada, ela compartilhou a selfie em seus stories com uma carinha de coração.

Após alguns dias, a artista confirmou o romance ao publicar outros registros cheios de amor com ele. Muito apaixonado, o casal apareceu se beijando e curtindo o momento na intimidade com os amigos. "Amor", escreveu Maraisa na legenda da publicação que deixou os fãs enlouquecidos com a novidade da vida pessoal da artista sertaneja.

Vale lembrar que a sertaneja estava solteira oficialmente desde janeiro de 2021, quando anunciou o fim do relacionamento com o músico Fabrício Marques. Até então, ela não tinha assumido mais ninguém publicamente. Na rede social, a cantora vem chamando a atenção ao compartilhar seus vídeos de treino e seus looks para os shows.