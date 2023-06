Maraisa posa com vestido vermelho embalado a vácuo e corpão impressiona: “Perfeita”

Ela pode! Maraisa escandaliza ao apostar em look ousado e exibe corpaço desenhado para cantar no Rio de Janeiro

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, elevou a temperatura dos palcos na última quinta-feira, 08. É que a artista elegeu um vestido embalado a vácuo e deixou o corpaço desenhado completamente à mostra durante um show no Rio de Janeiro. Pelo Instagram, a beldade mostrou mais detalhes do look ousado e derreteu os seguidores.

A peça escolhida foi um vestido de couro justíssimo em um tom de vermelho escaldante. A roupa possuía alguns detalhes na região do decote e deixava a cinturinha da morena mega marcada. Além disso, Maraisa também elegeu uma make pesada e jogou o cabelão preto de lado para combinar com o look sensual.

“Nossa quinta-feira na Festa do Tomate, em Paty do Alferes-RJ. Que noite maravilhosa, amei cada momento! Vocês me deixaram sem palavras com tanto carinho e amor”, Maraisa legendou a publicação para agradecer a recepção dos fãs, que ficaram sem fôlego com as fotos da morena, e fizeram questão de deixar vários elogios nos comentários.

“Perfeição, esse look tá um arraso”, uma admiradora da cantora exaltou a escolha ousada. “Cada dia que se passa, você fica mais linda”, disparou um seguidor. “O tomate da festa, arrasou”, um fã brincou com o look vermelho. Outra elogiou: “Que mulher linda de vermelho, Brasil”, ela se derreteu. “Perfeita demais”, disse mais uma.

As irmãs gêmeas Maiara e Maraisa ficaram famosas em 2015, depois que os hits ‘Medo Bobo’ e ‘10%’ estouraram no Brasil e trouxeram notoriedade para as ‘patroas’, como são conhecidas no meio sertanejo. Atualmente, as cantoras estão em turnê para divulgar o álbum ‘Identidade’, novo sucesso da dupla.

Maraisa exibe corpaço escultural e tanquinho em vestido revelador:

Essa não foi a primeira vez que Maraisa escandalizou com um look ousado! Recentemente, a musa sertaneja chamou atenção ao posar com um vestido pra lá de revelador. Nos registros tirados atrás do palco, a artista sertaneja apareceu deslumbrante em um modelo com recorte na barriga e bem colado ao corpo.