Secou! Maraisa exibe corpaço escultural e tanquinho em vestido revelador: ''Maravilhosa''

Com look revelador, Maraisa exibe corpaço bem seco e choca com barriga desenhada; veja

A cantora Maraisa (35), da dupla com Maiara (35), impressionou ao exibir sua silhueta escultural em mais um look arrasador. Nesta sexta-feira, 19, a famosa compartilhou fotos feitas em um show dos últimos dias e chamou a atenção com o vestido escolhido para subir ao palco.

Nos registros tirados atrás do palco, a artista sertaneja apareceu deslumbrante em um modelo revelador. Com recorte na barriga e bem colada ao corpo, a roupa evidenciou as curvas mais sequinhas da musa.

"A nossa quinta-feira foi em Fernandópolis-SP, que noite! É maravilhoso sentir o carinho de vocês…", contou ela na legenda da publicação para os fãs.

Ao exibir sua barriga desenhada e seu bumbum empinado, Maraisa logo arrancou elogios dos internautas. "Mulher maravilhosa", exclamaram os internautas. "Cada dia mais gata", escreveram outros.

Ainda nos últimos dias, a cantora chocou ao surgir com a barriga toda de fora em outro evento. Ostentando seu tanquinho, ela roubou a cena no local.

Veja o look de Maraisa:

Maraisa viveu affair com Danilo Gentilli? Entenda boato envolvendo famosos

A cantora Maraisa, dupla com Maiara, volta e meia vira destaque nas redes sociais por conta de sua intimidade. Apesar de levar uma vida discreta e longe de polêmicas, muitos fãs ficam curiosos para saberem detalhes sobre os romances da sertaneja. Os boatos são tantos, que muitos até apostam que ela viveu um affair com Danilo Gentili.

O burburinho sobre o suposto romance começou após os dois passarem a trocar mensagens públicas nas redes sociais. Apesar do tom de brincadeira, muitos fãs dos famosos acreditam que tem um fundinho de verdade.

No ano passado, Maraisa participou do podcast PodCats, o qual comentou sobre as brincadeirinhas com Danilo. A cantora confessou que adora o Danilo, mas que o comediante tem enrolado ela há cinco anos.

"Aí você mexeu com meu coração. Danilo é maravilhoso. Estou tentando desenrolar, mas está difícil. Faz tempo que ele foge, tem uns cinco anos que ele foge. Tem cinco anos que ele me enrola. Mas ali só vou se for para casar", disse.

"Não é mais segredo para ninguém que eu casei! Numa cerimônia íntima, nós selamos e eternizamos essa união, uma história que começou lá em 2016, finalmente tem o seu final feliz! É nítido o quanto eu estava nervosa e muito ansiosa nesse momento, mas graças a Deus deu tudo certo! Só tenho a agradecer a Deus por ter casado com o homem da minha vida", escreveu Maraisa em uma publicação em seu perfil do Instagram.

Em um programa especial do The Noite, do SBT, Danilo resolveu realizar o desejo de muitos fãs e realizou um casamento fake no palco da atração. A encenação contou até mesmo com Maraisa usando uma roupa de noiva.

E parece que o carinho entre Danilo e Maraisa é totalmente reciproco. Em passagem pelo podcast Vênus, o humorista não poupou elogios à morena: "Desde a primeira vez que eu entrevistei elas [no programa ‘The Noite’, do SBT], em 2016, elas foram no meu programa, as três, Maiara, Maraisa e a Marília [Mendonça]. Ali eu já vi que elas eram especiais… a Maraisa é demais".