Maraisa surge com a barriga toda de fora e choca com aparência: ''Olha esse tanquinho''

Cantora Maraisa exibe abdômen marcado em roupa curtinha e choca com aparência

A cantora Maraisa (35), da dupla com Maiara (35), chamou a atenção ao apostar em um look com a barriga toda à mostra. Nesta segunda-feira, 15, a artista sertaneja compartilhou cliques usando o top com saia e deu o que falar.

Nos registros, a famosa apareceu pronta para se apresentar em um festival, no qual inclusive encontrou o cantor Gusttavo Lima (33), e roubou a cena ao exibir o abdômen desenhado na combinação curtinha.

"All Black. Obrigada, foi uma noite inesquecível", disse Maraisa ao se exibir na roupa preta nada básica e cheia de atitude.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados com a boa forma da musa. "Olha esse abdômen, Brasil", disseram os fãs. "Olha esse tanquinho", apontaram outros para a definição da cantora.

Nos últimos dias, Maraisa parou tudo ao aparecer com um look de oncinha coladíssimo. Magérrima, ela chocou com a silhueta bem sequinha.

Veja a barriga de Maraisa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

Em viagem luxuosa, irmão de Maraisa surge em foto rara com a cantora: ''Que delícia''

A cantora Maraisa curtiu uma viagem luxuosa na Itália, nos Alpes Trentino. Além de ter sido acompanhada de sua irmã gêmea, a famosa mostrou que o irmão delas, Marco César, também está aproveitando a neve.

Nos registros publicados pela artista sertaneja, ela apareceu deslumbrante pronta para esquiar. Usando um macacão estampado, a famosa posou deslumbrante em meio à paisagem sem defeitos e chamou a atenção ao publicar uma foto rara com o irmão.

"Alpes Trentino", escreveu Maraisa sobre o dia esquiando na neve. Nas fotos, além de esbanjar estilo, ela mostrou um resumo do que fizeram no local.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram o momento de férias da cantora. "A mais linda de todas", elogiaram os fãs. "Que delícia", falaram outros. Veja as fotos aqui.