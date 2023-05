Maraisa recorda começo de carreira em antes e depois ao lado de Gusttavo Lima e Maiara: ‘História’

Cantora sertaneja Maraisa, da dupla com Maiara, resgata foto antiga ao lado da irmã e de Gusttavo Lima

Nesta segunda-feira, 15, a cantora sertaneja Maraisa (35), da dupla com a irmã, Maiara (35), decidiu usar suas redes sociais para relembrar alguns momentos do passado ao lado da dupla e do grande amigo, o cantor sertanejo Gusttavo Lima (33), antes da fama.

“Dos botecos de Goiânia para o maior Festival da América Latina, Fespop, o encontro de 3 países: Brasil, Argentina e Paraguai. Gratidão meu amigo, por fecharmos esse evento ao seu lado! É sempre bom quando a gente se encontra e os eventos são sempre grandiosos. Muito amor envolvido, aqui tem história!”, escreveu a cantora, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Na postagem, Maiara aproveitou para fazer um antes e depois dos três artistas, para celebrar a participação que os cantores fizeram no encerramento de um festival que aconteceu em Santa Terezinha de Itaipu, no Paraná. Nas fotos, o trio de amigos surge completamente diferente em momentos antes da fama.

Diversos internautas ficaram chocados com a diferença dos sertanejos após a fama e procedimentos estéticos, elogiando a trajetória dos artistas. “Uma geração marcada por grandes artistas! Vocês são gigantes”, exaltou uma seguidora. “Quase que a foto não carregou aqui”, brincou uma outra. “Meu Deus como ficaram diferentes!”, pontuou uma terceira pessoa.

Maraisa viveu affair com Danilo Gentilli? Entenda boato envolvendo famosos

Há algum tempo, os internautas ficaram curiosos para descobrirem um pouco mais sobre romances de Maraisa, principalmente um envolvendo o apresentador e comediante Danilo Gentili. Os rumores do possível affair começaram após os dois passarem a trocar mensagens públicas nas redes sociais. Apesar do tom de brincadeira, muitos fãs dos famosos acreditam que tem um fundinho de verdade.

Em 2022, a cantora sertaneja participou do podcast PodCats, o qual comentou sobre as brincadeirinhas com Danilo. A cantora confessou que adora o Danilo, mas que o comediante tem enrolado ela há cinco anos. "Aí você mexeu com meu coração. Danilo é maravilhoso. Estou tentando desenrolar, mas está difícil. Faz tempo que ele foge, tem uns cinco anos que ele foge. Tem cinco anos que ele me enrola. Mas ali só vou se for para casar", disse. "Não é mais segredo para ninguém que eu casei! Numa cerimônia íntima, nós selamos e eternizamos essa união, uma história que começou lá em 2016, finalmente tem o seu final feliz! É nítido o quanto eu estava nervosa e muito ansiosa nesse momento, mas graças a Deus deu tudo certo! Só tenho a agradecer a Deus por ter casado com o homem da minha vida", escreveu Maraisa em uma publicação em seu perfil do Instagram.