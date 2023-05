Magérrima, Maraisa choca com silhueta escultural em look justíssimo: ''Muito gata''

De vestido de oncinha bem colado, Maraisa choca ao esbanjar silhueta desenhada

A cantora Maraisa (35), da dupla com Maiara (35), chamou a atenção ao aparecer usando um look justíssimo para um festival. Neste domingo, 07, a artista sertaneja compartilhou fotos nos bastidores e impressionou com a silhueta que apresentou no local.

De vestido com estampa de oncinha, de modelo de alcinha e bem colado ao corpo, a famosa ostentou uma cinturinha desenhada e chocou com suas curvas bem magras.

"Indo para o primeiro do dia, começando no Curitiba Country Festival, o maior evento do Paraná! Que alegria fazer parte deste festival", disse ela na legenda sobre o trabalho.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a irmã de Maiara de elogios ao verem-na toda produzida, usando até óculos escuros. "Muito gata", babaram os fãs. "Não cansa de ser perfeita, né?", escreveram.

Nas últimas semanas, Maraisa impressionou ao surgir treinando pesado na academia. A famosa roubou a cena no local com seu bumbum desenhado.

Veja as fotos de Maraisa de vestido de oncinha:

Em viagem luxuosa, irmão de Maraisa surge em foto rara com a cantora: ''Que delícia''

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, curtiu uma viagem luxuosa na Itália, nos Alpes Trentino. Além de ter sido acompanhada de sua irmã gêmea, a famosa mostrou que o irmão delas, Marco César, também está aproveitando a neve.

Nos registros publicados pela artista sertaneja, ela apareceu deslumbrante pronta para esquiar. Usando um macacão estampado, a famosa posou deslumbrante em meio à paisagem sem defeitos e chamou a atenção ao publicar uma foto rara com o irmão.

"Alpes Trentino", escreveu Maraisa sobre o dia esquiando na neve. Nas fotos, além de esbanjar estilo, ela mostrou um resumo do que fizeram no local.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram o momento de férias da cantora. "A mais linda de todas", elogiaram os fãs. "Que delícia", falaram outros. Veja as fotos aqui.