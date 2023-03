Maisa Silva esbanja beleza ao revelar seu look para o terceiro e último dia de Lollapalooza

A atriz Maisa Silva recebeu chuva de elogios ao mostrar seu look para comparecer ao terceiro dia do festival Lollapalooza

Neste domingo, 26, acontece em São Paulo o terceiro e último dia do festival Lollapalooza. Quem estará no evento é a atriz Maisa Silva que compartilhou seu look escolhido para ir ao festival.

A artista surgiu com um conjunto verde composto por blazer e saia. Embaixo do blazer, a atriz ainda usava um cropped branco.

Maisa posou e fez carão nas fotos feitas por Fred Othero em um elevador, e ela ainda usava um coturno preto e óculos escuros.

“Lolla dia 3”, escreveu a estrela da série “De Volta Aos 15” na legenda das cinco fotos publicadas em seu Instagram.

Nos comentários, a atriz e amiga de Maisa, Larissa Manoela marcou presença e elogiou: “Tá lacrando muito”.

Os seguidores da estrela também adoraram o look e rasgaram elogios nos comentários! “Que roupa linda”, escreveu uma fã. E outro seguidor elogiou: “Bonita e estilosa”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

Dia 2

Neste último sábado, 25, Maisa também mostrou para seus seguidores o look que escolheu para comparecer ao segundo dia de festival.

A atriz posou com um look muito elogiado composto por um vestido lilás longo e um elegante blazer preto por cima.