Maisa Silva surge deslumbrante ao compartilhar look elegido para segundo dia de Lollapalooza

A atriz Maisa Silva recebeu chuva de elogios ao mostrar o look escolhido para comparecer ao segundo dia do festival Lollapalooza

Neste sábado, 25, Maisa Silva deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram o look escolhido para ir ao Lollapalooza.

Para acompanhar o segundo dia do festival, a atriz surgiu deslumbrante com blazer oversized com um babado lilás por cima de um vestido, também lilás.

Nos comentários, a cantora Priscilla Alcântara que posou com Maisa na festa de aniversário de Anitta, escreveu: “Meu amor”.

Os seguidores da estrela de “De Volta aos 15” aprovaram o look e rasgaram elogios nos comentários! “Que maravilhosa”, escreveu uma fã. E outro seguidor comentou: “Impecável”. “Perfeita”, ainda elogiou um outro fã. E um seguidor reagiu às fotos escrevendo: “Tá linda, prima”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

Estilo!

Quem também esbanjou estilo com seu look para o segundo dia de Lollapalooza foi a apresentadora Sabrina Sato.

Em sua primeira aparição após o anúncio do divórcio com Duda Nagle, Sabrina surgiu com um look com estampa de onça.