Mais magra, Rafa Kalimann exibe corpaço de biquíni cavado e arranca elogios: ''Uma sereia!"

Apresentadora e influenciadora Rafa Kalimann apareceu de biquíni em vídeo e mostrou a dificuldade de se fotografar sozinha

CARAS Digital Publicado em 22/03/2022, às 10h52

A influenciadora digital Rafa Kalimann (28) agitou a web e elevou a temperatura com um registro encantador!

Com biquíni PP azul e cavado, a famosa ostentou suas curvas perfeitas em vídeo mostrando como faz para tirar fotos sozinha em seu feed no Instagram, na segunda-feira, 21. Com os cabelos longos, Rafa recebeu uma enxurrada de elogios. Os internautas repararam que a apresentadora do Bate-Papo BBB está bem mais magra.

"Bastidores de uma foto tirada sozinha", escreveu Rafa na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs destacaram a beleza da gata. "O auge da beleza", "Deusaaaa", "Pelo amor de Deus, Rafaella, eu tenho pressão baixa", "Perfeita sem defeito nenhum", "Tá um espetáculo", "Gente como ela emagreceu","Uma sereia!", foram algumas das mensagens.

Rafa Kalimann tira mais de 400 fotos para mostrar look

Recentemente, Rafa Kalimann revelou que tirou mais de 400 fotos exibindo seu look de aeroporto para escolher as melhores para postar. "Coloquei meu primo para tirar foto do meu look que vocês gostaram. Ele tirou 400 fotos, vou escolher e postar no feed", disse ela.

Confira o registro de Rafa Kalimann na web: