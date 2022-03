Rafa Kalimann tira 400 fotos para mostrar aerolook: "É sério"

A influenciadora Rafa Kalimann mostrou as fotos tiradas pelo primo e surpreendeu com a quantidade

CARAS Digital Publicado em 19/03/2022, às 14h23

Neste sábado, 19, a influenciadora Rafa Kalimann (28) usou as redes sociais para mostrar seu look de aeroporto, mas surpreendeu ao mostrar os 400 cliques.

Em seus stories, Rafa compartilhou que seu primo tirou mais de 400 fotos para ela escolher as melhores e postar nas redes.

"Coloquei meu primo para tirar foto do meu look que vocês gostaram. Ele tirou 400 fotos, vou escolher e postar no feed", escreveu.

Em seguida, Rafa mostrou os cliques e o look do dia, que consistia em uma camisa social branca e uma calça verde,

E claro, Rafa roubou a cena na web e os fãs piraram com o look: "Que linda você tá", escreveu um. "Que arraso esse look!", comentou outro. "Seu estilo é tudo pra mim", disse o terceiro.

Rafa Kalimann tira 400 fotos para mostrar aerolook:

