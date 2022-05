Maiara usa look poderoso para show no Pará: "Beleza de milhões"

A sertaneja apostou em produção poderosa para show no Pará e surpreendeu com a beleza

CARAS Digital Publicado em 10/05/2022, às 08h38

Na madrugada desta terça-feira, 10, a cantora Maiara (34) deixou seus seguidores impressionados com a beleza.

Em seu perfil no Instagram, Maiara compartilhou detalhes da produção para mais um show ao lado de sua irmã, Maraisa (34) em Parauapebas, Paraná.

Para a ocasião, Maiara postou em um look preto com detalhes brilhantes. E completando a produção, realçou a beleza com uma maquiagem poderosa.

Nos comentários, fãs de Maiara usaram o espaço para enaltecer a beleza da cantora sertaneja: "Linda demais", comentou um. "A beleza de milhões", disse outro. "Perfeita", comentou o terceiro.

Veja a produção de Maiara:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maiara (@maiara)

Fernando Zor e Maiara reatam noivado: ''Que Deus nos proteja, minha noivinha''

Recentemente, Maiara (34) e Fernando Zor (38) reataram o noivado após reconciliação!

A dupla de Sorocaba revelou que retomou o noivado com a sertaneja na madrugada deste sábado, 30, por meio de suas redes sociais.

"Uma lembra diária da decisão de viver uma vida toda a dois. Que Deus nos proteja minha noivinha, meu amor, minha vida", escreveu em sua conta no Twitter ao postar foto dos dois coladinhos, em que Maiara aparece usando anel de noivado.