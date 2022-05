Fernando Zor e Maiara reatam noivado: ''Que Deus nos proteja, minha noivinha''

Cantor Fernando Zor anunciou que pediu Maiara em casamento mais uma vez e fez declaração para a noiva na web

CARAS Digital Publicado em 30/04/2022, às 20h38 - Atualizado às 20h58

Após anunciarem reconciliação, fãs se animaram com mais uma novidade do casal Fernando Zor (38) e Maiara (34)!

A dupla de Sorocaba revelou que retomou o noivado com a sertaneja na madrugada deste sábado, 30, por meio de suas redes sociais.

"Uma lembra diária da decisão de viver uma vida toda a dois. Que Deus nos proteja minha noivinha, meu amor, minha vida", escreveu em sua conta no Twitter ao postar foto dos dois coladinhos, em que Maiara aparece usando anel de noivado.

O cantor já havia pedido Maiara em casamento antes de um salto de paraquedas em Dubai, em fevereiro do ano passado, mas seis meses depois, terminaram a relação.

Após idas e vindas, os pombinhos anunciaram que voltaram no último dia 17 de abril, ao surgirem aos beijos em show da dupla Maiara e Maraisa em São Paulo.

