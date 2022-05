Após participação em DVD, Maraisa homenageia Murilo Huff: "Estarei sempre aqui"

A cantora Maraisa publicou algumas fotos da gravação do DVD e rasgou elogios a Murilo Huff

Nesta terça-feira, 3, Maiara e Maraisa (34) participaram da gravação do DVD de Murilo Huff (26), que aconteceu em São José do Rio Preto, em São Paulo.

Feliz e emocionada com a oportunidade de cantar ao lado do amigo, Maraisa fez questão de prestar uma homenagem especial ao artista, que teve um relacionamento com Marília Mendonça(1995 - 2021), grande amiga das sertanejas.

No Instagram, a irmã de Maiara compartilhou algumas da gravação do DVD, em que os três aparecem abraçados, e elogiou o cantor. "Tive oportunidade de conhecer nessa vida o Murilo compositor, o Murilo cantor, o Murilo namorado, pai, amigo… E em todas elas eu posso afirmar você ser a pessoa mais íntegra que já conheci! Eu nunca deixarei de te elogiar por ser tão correto e sempre enaltecer suas qualidades!", começou ela.

Maraisa ressaltou que sabe como Murilo amava Marília, com quem teve um filho, Leo (2), e falou sobre amizade que eles construíram. "Eu sei o quanto você amava a Marília pelo o que era fora dos palcos, longe dos holofotes… A Marília “pessoa”! Você gostava dela da forma mais simples possível e eu dou muito valor pra isso. E ela sempre me falava do seu talento e não estava mentindo. Tínhamos uma amizade verdadeira fora dos palcos e nós sempre nos protegemos muito, eu e minha irmã, você e a Marília. Tenho certeza de que ela estaria muito feliz agora com essa gravação."

Para finalizae, a sertaneja agradeceu por fazer parte de um momento especial da carreira de Murilo e se declarou: "Ontem naquele palco aconteceu algo inexplicável, uma energia única, de Deus mesmo! Na verdade, se pararmos pra pensar, é totalmente explicável né?! Obrigada por esse momento!!! Te amo meu amigo! Que Deus abençoe todos os seus caminhos... e eu estarei sempre aqui @murilohuff", completou ela.

Nos comentários, Murilo agradeceu o carinho de Maraisa. "Eu amo vocês minhas amigas!! Muuuuuito obrigado por fazerem parte desse sonho e abrilhantarem tanto esse dia. Foi lindo demaaaaais", escreveu ele.

