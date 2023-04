Marina Ruy Barbosa abusa de transparência em evento de gala na índia: “Perfeita!”

Com seios à mostra, Marina Ruy Barbosa elege vestido ousadíssimo em evento de gala na índia

Que mulher! Marina Ruy Barbosa (27) colecionou diversos elogios na tarde deste domingo, 02, ao surgir colocando o corpão para jogo em uma sequência de cliques dignos de um filme de princesa.

Em suas redes sociais, a beldade mostrou para os seguidores que está cumprindo os compromissos de sua agenda profissional em Mumbai, na Índia. Para o evento da Nita Mukesh Ambani Cultural Culture, a estrela elegeu um vestido longo com estampas florais da grife Giambattista Valli.

Cheio de detalhes em transparências nas mangas e nos seios, o vestido com saia bufante foi destaque na ocasião. Para arrematar a produção Marina apostou em brincos grandes e adornos típicos da cultura indiana. “Dia 2” , escreveu ela na legenda da publicação, que em poucos instantes foi coberta de elogios pelos seguidores.

“Marina é um escândalo de mulher, fico chocado como ela me surpreende em educação, simpatia… simplesmente perfeita”, disse um seguidor. "Lindissima”, elogiou mais um. “Maravilhosa demais”, babou um terceiro.

Vale lembrar que recentemente Marina Ruy Barbosa causou alvoroço nas redes sociais ao abusar da sensualidade com uma peça minúscula.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE MARINA RUY BARBOSA:

Marina Ruy Barbosa rebate rumores com Enzo Celulari

A atriz Marina Ruy Barbosa negou os rumores de que estaria vivendo um affair com o empresário Enzo Celulari (25). De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, ela contou que os dois são apenas amigos.

Recentemente, eles apareceram juntos em uma foto com amigos em uma viagem e levantaram os boatos. Porém, ela rebateu. “Enzo e eu somos amigos... Que fanfic é essa, Jesus?”, afirmou ela ao colunista.

Além disso, Leo Dias compartilhou um vídeo de Marina em um almoço com Enzo e outros amigos, e ela respondeu nos comentários do Instagram. “hahaha gente, eu fui abraçar minha outra amiga. Não posso mais nem comer depois da academia com os amigos. Parem”, escreveu.