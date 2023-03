Marina Ruy Barbosa rebate rumores envolvendo Enzo Celulari

Marina Ruy Barbosa nega rumores de affair com Enzo Celulari após foto junto com amigos, diz colunista

A atriz Marina Ruy Barbosa (27) negou os rumores de que estaria vivendo um affair com o empresário Enzo Celulari (25). De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, ela contou que os dois são apenas amigos.

Recentemente, eles apareceram juntos em uma foto com amigos em uma viagem e levantaram os boatos. Porém, ela rebateu. “Enzo e eu somos amigos... Que fanfic é essa, Jesus?”, afirmou ela ao colunista.

Além disso, Leo Dias compartilhou um vídeo de Marina em um almoço com Enzo e outros amigos, e ela respondeu nos comentários do Instagram. “hahaha gente, eu fui abraçar minha outra amiga. Não posso mais nem comer depois da academia com os amigos. Parem”, escreveu.

Marina Ruy Barbosa fala de Gloria Maria no Fantástico

Durante a entrevista das filhas de Gloria Maria no Fantástico, Marina Ruy Barbosa também deu um depoimento sobre a amizade com a apresentadora. “Quando eu a conheci, eu fiquei fascinada por tudo que ela representava e era. A gente teve uma sintonia e uma energia entre a gente que é muito louca. A gente tem uma diferença grande de idade, quando a gente viu, a gente já era muito amigas, muito confidentes. Ela me pedia conselhos e eu pedia conselhos”, contou ela.

Por fim, ela contou sobre a conexão delas. “A gente falava que a nossa amizade, o nosso encontro é de outras vidas. Eu procuro pensar que o nosso encontro não termina aqui. É um fim de um capitulo de um ciclo, mas que a gente ainda vai viver muitos ciclos, sabe?”, declarou.