Enzo Celulari e Marina Ruy Barbosa surgem em nova foto após boatos

Enzo Celulari compartilha foto de viagem com Marina Ruy Barbosa e outros amigos após boatos circularem pela web

O empresário Enzo Celulari (25) e a atriz Marina Ruy Barbosa (27) deram o que falar nas redes sociais ao serem alvos de boatos sobre uma viagem. Os dois foram alvos de especulações de que teriam viajado juntos após postarem fotos parecidas nas redes sociais. Pouco depois, Enzo mostrou que eles foram viajar em um grupo de amigos ao compartilhar uma foto do grupo.

Nos stories do Instagram, ele compartilhou o post de um amigo com a foto do grupo. Enzo apareceu em pé e sem camisa, enquanto Marina estava sentada na grama ao lado dos amigos. O destino da viagem é a Bahia e eles estão hospedados perto da praia.

Recentemente, Enzo Celulari contou que não se abala com os boatos sobre sua vida pessoal. Na época da declaração, ele foi alvo de boatos de que teria ficado com Jade Picon. “Olha, nem ligo mais... Nem sei mais, não sei se é verdade ou se não é. Não sei mais nada. Falam tanta coisa, que não estou bem aí. Estou curtindo o meu Carnaval, a essência daquilo que está sendo apresentado na avenida”, afirmou ele.

Enzo Celulari celebra o nascimento do irmão caçula

Em recente entrevista à CARAS Brasil, Enzo Celulari afirmou que o irmão caçula, Luca, é uma "dádiva" que chegou para alegrar não apenas a si, mas também a sua irmã Sophia Raia (20). "Agora temos o Luca que é uma coisa mais amada do mundo. [Fruto] de uma gravidez que é uma dádiva, um milagre de Deus, 56 anos, uma gravidez natural. Graças a Deus deu tudo certo, o bebê veio lindo, saudável e eu só tenho a agradecer e dar muito muito amor ao Luquinha, que agora é o novo membro da família", disse ele.