Sem sutiã, Marina Ruy Barbosa escandaliza com vestido aberto nas laterais: "Fora do normal"

Ousada! Marina Ruy Barbosa dispensa sutiã ao eleger vestido aberto nas laterais; veja

Na última terça-feira, 28, a atriz Marina Ruy Barbosa (27) causou alvoroço nas redes sociais com mais um de seus looks ousadíssimos. Para prestigiar um evento especial, a artista abusou da sensualidade com uma peça minúscula.

Dona de curvas exuberantes, a ruiva dispensou o sutiã ao eleger um vestido curtíssimo coladinho no corpão - além de ter alças fininhas, o que deu destaque ao seu decote, a roupa também contou com aberturas estratégicas nas laterais que entregaram toda sua boa forma.

“Estou mega honrada e entusiasmada! Aguardem pelas muitas novidades que vêm por aí!”, escreveu ela na legenda da publicação. Na série de imagens, a musa ainda posou de ladinho e empinou o bumbum, dando um close ainda maior nos atributos.

Nos comentários, os fãs foram à loucura com a sensualidade de Marina. "Gente você é muito linda", disse um internauta. "Fora do normal a beleza dessa mulher", comentou outro. Já uma terceira ressaltou: "Muito linda!!!!!! Sou sua fã".

VEJA A PUBLICAÇÃO DE MARINA RUY BARBOSA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

Marina Ruy Barbosa aposta no vestido transparente e deixa a lingerie à mostra

A atriz Marina Ruy Barbosa deixou os seguidores impactados ao mostrar a produção escolhida para o lançamento de sua coleção de joias.

Para a ocasião, a ruiva apostou em um vestido amarelo com transparência e deixou à mostra sua lingerie que deixou os fãs perplexos.

Nas redes sociais, ela mostrou as fotos do seu look e recebeu vários elogios. “Você tava uma coisa de linda! Amei muito”, disse um seguidor. “Arrasando sempre”, declarou outro. “Que mulher”, escreveu mais um.