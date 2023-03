Com vestido curtíssimo, Marina Ruy Barbosa dispensa sutiã em almoço de gala

Marina Ruy Barbosa dispensa sutiã em almoço e posa exibindo suas curvas; veja os cliques

Deslumbrante, a atriz Marina Ruy Barbosa encantou os seguidores nesta terça-feira, 28, ao surgir com um look poderoso em um jantar promovido por uma marca de chocolates.

Convidada para o lançamento da linha de Páscoa, ela apareceu com um vestido estampado minúsculo. Sem sutiã, a bela deixou as pernas de fora e apostou em uma produção sofisticada com joias e acessórios nada básicos.

O vestido, com um bico na parte frontal, deu sensualidade para a produção. Este é o segundo evento no qual a ruiva marca presença em menos de 24h. Ontem, a estrela foi prestigiar um evento de luxo de uma joalheria e caprichou na escolha do modelito.

A ruiva apostou em um vestido amarelo com transparência e deixou à mostra sua lingerie. A produção impecável destacou a beleza da estrela e suas curvas impecáveis.

Veja:

Marina Ruy Barbosa rebate rumores com Enzo Celulari

A atriz Marina Ruy Barbosa (27) negou os rumores de que estaria vivendo um affair com o empresário Enzo Celulari (25). De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, ela contou que os dois são apenas amigos.

Recentemente, eles apareceram juntos em uma foto com amigos em uma viagem e levantaram os boatos. Porém, ela rebateu. “Enzo e eu somos amigos... Que fanfic é essa, Jesus?”, afirmou ela ao colunista.

Além disso, Leo Dias compartilhou um vídeo de Marina em um almoço com Enzo e outros amigos, e ela respondeu nos comentários do Instagram. “hahaha gente, eu fui abraçar minha outra amiga. Não posso mais nem comer depois da academia com os amigos. Parem”, escreveu.