Marina Ruy Barbosa aposta no vestido transparente e deixa a lingerie à mostra

Marina Ruy Barbosa atrai os olhares ao deixar a lingerie à mostra em look com transparência em noite badalada

A atriz Marina Ruy Barbosa (27) elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar o seu look fashion para uma noite agitada. A estrela foi prestigiar um evento de luxo de uma joalheria e caprichou na escolha do modelito.

A ruiva apostou em um vestido amarelo com transparência e deixou à mostra sua lingerie. A produção impecável destacou a beleza da estrela e suas curvas impecáveis.

Nas redes sociais, ela mostrou as fotos do seu look e recebeu vários elogios dos fãs. “Você tava uma coisa de linda! Amei muito”, disse um seguidor. “Arrasando sempre”, declarou outro. “Que mulher”, escreveu mais um.

Longe das novelas desde 2018, quando fez O Sétimo Guardião, a atriz voltará a atuar na teledramaturgia no elenco da novela Fuzuê, que é uma próxima novela das 7 da Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

Marina Ruy Barbosa rebate rumores com Enzo Celulari

A atriz Marina Ruy Barbosa (27) negou os rumores de que estaria vivendo um affair com o empresário Enzo Celulari (25). De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, ela contou que os dois são apenas amigos.

Recentemente, eles apareceram juntos em uma foto com amigos em uma viagem e levantaram os boatos. Porém, ela rebateu. “Enzo e eu somos amigos... Que fanfic é essa, Jesus?”, afirmou ela ao colunista.

Além disso, Leo Dias compartilhou um vídeo de Marina em um almoço com Enzo e outros amigos, e ela respondeu nos comentários do Instagram. “hahaha gente, eu fui abraçar minha outra amiga. Não posso mais nem comer depois da academia com os amigos. Parem”, escreveu.