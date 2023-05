Magérrima, Lexa ostenta corpaço escultural em vestido revelador: 'Gata'

Após eliminar mais de 4 kg, cantora Lexa ostenta curvas esculturais em look ousado

A cantora Lexa (28) chamou a atenção ao mostrar um look arrasador que escolheu para participar de um programa de canal fechado. Nesta quarta-feira, 31, a famosa compartilhou cliques no camarim e impressionou ao exibir suas curvas esculturais com muito estilo.

Nos registros, a funkeira ostentou seu corpaço torneado em um vestido estampado, de modelo bem colado ao corpo e com alguns recortes no decote. Mais magra após eliminar mais de 4 kg, a artista deu um show de boa forma e beleza.

"A culpa é do Cabral! Foi legal demais", contou Lexa sobre a experiência de ter participado da atração. Nos comentários do post, os internautas encherem a musa de elogios. "Que bela", admiraram os fãs. "Gata", definiram outros.

Ainda nos últimos dias, a famosa chocou ao compartilhar fotos de biquíni, exibindo suas curvas bem mais sequinhas depois de adotar treinos diários na esteira do prédio.

Veja o look de Lexa:

Lexa janta com ex-BBBs da edição de MC Guimê: "Apaixonada"

Apesar do sofrimento que o BBB 23 fez Lexa passar, ela sabe apreciar alguns dos brothers da edição. A cantora encontrou Gabriel Santana, Tina Calamba, Bruna Griphao e Sarah Aline em restaurante e registrou momento.

Em seu perfil oficial nas redes sociais, ela posou com os quatro e escreveu na legenda: "Apaixonadaaaa". "Tô xonadinha também", comentou Sarah. "Eu amo muito", disse Tina. "Eu amo", escreveu Griphao. Já Gabriel Santana colocou emojis de coração.

Nos stories, a cantora mostrou que não chegou com os integrantes, mas ao encontrá-los, entre outros famosos, a mesa dobrou de espaço e todos curtiram a noite juntos.

Durante o programa, muito se falou sobre Lexa e várias sisters demonstraram a vontade de conhecê-la e ir ao seu show para MC Guimê, ex-marido da artista.

Vale lembrar que essa edição foi um divisor de águas para o relacionamento dos funkeiros, após ele ser acusado de importunação sexual por passar a mão no corpo da intercambista Dania Mendez durante uma festa. A traição do cantor fez com que Lexa, que já havia separado do cantor e reatado, desse um ponto final na relação.