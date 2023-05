De biquíni, Lexa posa em frente ao espelho e ostenta corpo impecável: ‘Linda’

Cantora Lexa arranca enxurrada de elogios de seguidores ao posar de biquíni em frente ao espelho

Nesta quinta-feira, 25, a cantora Lexa (28) decidiu elevar a temperatura da internet! Em suas redes sociais, a famosa compartilhou alguns cliques em frente ao espelho, posando com um biquíni amarelo, fazendo diversas caretas, arrancando uma enxurrada de elogios de seus mais de milhões de seguidores.

“Tô amando cuidar do meu corpo e da minha alma”, celebrou a cantora, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, completando com um emoji de coração vermelho. Nas selfies tiradas em frente ao espelho de seu quarto, Lexa posa com um biquíni amarelo com duas amarras diferentonas nos dois lados, exibindo sua barriga para lá de chapada e definida.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios e seguidores babando na perfeição da cantora. “Linda meu amor”, “Car*lho, chora no corpo meu amor”, “Gata”, “Meu Deus, que corpo”, “Te amo, mulher”, “Belíssima”, “Maravilhosa”, “Rainha”, "Cuida do Vasco, por favor, Lexa", "Por que choras, Guimê?", são apenas algumas das mensagens. Além dos milhares de emojis de carinhas de apaixonados, foguinhos, corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a beleza e o corpão de Lexa.

Veja a publicação feita pela cantora Lexa exibindo seu corpão escultural em selfies de biquíni em frente ao espelho:

Seguindo em frente! Lexa viaja e mostra que está se divertindo acompanhada de sua família e seus amigos em momentos conturbados de sua vida

A cantora Lexa tem viajado e se divertido com família e amigos recentemente. Com os parentes, a cantora viajou para a Argentina e mostrou a programação deles. Em um parque, eles curtiram um piquenique com muitas comidinhas e até champanhe. "Bom dia com piquenique aqui na Argentina com minha família, equipe e amigos, arrasaram na nossa manhã", disse Lexa ao mostrar detalhes da celebração.