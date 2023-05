Após separação, Lexa fala sobre MC Guimê e o que deseja para ele no momento

Funkeira Lexa fez rara menção ao ex-marido MC Guimê após rompimento dos dois

A cantora Lexa fez uma rara menção ao nome do ex-marido MC Guimê após o episódio em que foi acusado de importunação sexual no BBB deste ano. Os dois estariam separados após o caso, que será julgado pela justiça.

Durante entrevista à Quem, a cantora, que vem apostando na carreira e na perda de peso, contou que não sente rancor do ex, assim como não quer que ninguém sofra com ofensas."Não desejo hate para ninguém nessa vida, ainda mais para alguém que vivi praticamente a minha vida inteira, dividindo minha intimidade, convivendo com a minha família. Só desejo que ele fique bem e sucesso", garantiu a funkeira.

Para quem não acompanhou o caso, a história começou quando a mexicana Dania Mendez entrou no confinamento. Durante uma festa na casa, o cantor passou a mão várias vezes no bumbum da influenciadora sem o consentimento dela. Neste mesmo dia, o lutador Cara de Sapato a agarrou e roubou um beijo dela. Os dois enfrentam um processo atualmente.

Seguindo em frente

A cantora tem viajado e se divertido com família e amigos recentemente. Com os parentes, a cantora viajou para a Argentina e mostrou a programação deles.

Em um parque, eles curtiram um piquenique com muitas comidinhas e até champanhe. "Bom dia com piquenique aqui na Argentina com minha família, equipe e amigos, arrasaram na nossa manhã", disse Lexa ao mostrar detalhes da celebração;