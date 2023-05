Luxo! Lexa mostra piquenique com família e amigos fora do Brasil: ''Que delícia''

Cantora Lexa faz viagem com a família e amigos para a Argentina e mostra momento privilegiado no local; veja

A cantora Lexa (28) está curtindo uma viagem especial com a família, amigos e integrantes de sua equipe. Após mostrar momentos no aeroporto e no avião a caminho da Argentina, a funkeira exibiu nesta terça-feira, 16, uma reunião especial que tiveram por lá.

Em um parque, a famosa e seus queridos apareceram curtindo um piquenique em grande estilo. Com muita comida gostosa e até champanhe, a artista e os amigos celebraram o momento juntos.

"Bom dia com piquenique aqui na Argentina com minha família, equipe e amigos, arrasaram na nossa manhã", disse Lexa ao mostrar detalhes do evento.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados. "Que delícia, aproveitem", falaram. "Coisa mais linda", elogiaram outros ao verem a musa toda estilosa, exibindo sua barriga sarada no local.

Nos últimos dias, Lexa impressionou ao exibir o estado de sua barriga após perder mais de 4 kg. A funkeira resolveu adotar uma rotina de exercícios e está mostrando o resultado em sua rede social.

Veja as fotos do piquinique de Lexa:

Lexa se pronuncia sobre dívida milionária de MC Guimê

O cantor MC Guimê (30) compartilhou um vídeo no domingo, 23, esclarecendo os boatos de que teria dado um calote na compra de uma mansão de R$ 2,2 milhões, em São Paulo. Acusado de ter deixado de pagar R$ 700 mil, o funkeiro explicou o que aconteceu e Lexa também se pronunciou.

Após compartilhar uma foto exibindo sua futura casa e dizendo que está tudo correto, pagamento, estrutura e etc, a artista deu sua versão do suposto "calote" envolvendo o ex-marido.

"Gente, eu já sai dessa casa há anos! Essa casa foi o maior erro da vida! Guimê assinou o contrato mais bizarro do mundo porque confiou nas pessoas erradas! A casa tinha IPTU atrasado, problema na estruturação, a planta dela tá toda irregular na prefeitura, os donos não tinham pagado a construtora que fez a casa e que vieram cobrar o Guimê", enumerou os problemas envolvendo o imóvel.

A cantora esclareceu que não se envolveu na compra da casa. "Eu nunca me envolvi nas negociações e sempre fiquei de fora. Agora eles virem pagar de santos também não dá né", declarou ela. E se explicou ao mostrar sua nova aquisição: "Não to atacando o Guimê, jamais, o pronunciamento dele concordou completamente, só mostrando meu lado na situação. Ele se lascou mesmo no contrato que ele assinou".

"Nesse caso, ele foi vítima de má índole das pessoas...Eu fico triste por ele, ele sabe que sempre estive com ele, já enxuguei centenas de vezes as lágrimas dele em relação a essa casa! Vocês imaginam pagar por uma coisa e no final perder tudo? Triste demais", finalizou.