Após polêmicas, Lexa compra nova mansão e celebra conquista: “Muita luta”

A cantora Lexa comemorou em suas redes sociais a aquisição de uma nova casa e recebeu apoio de seus seguidores

Nesta segunda-feira, 24, Lexa encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram que comprou uma nova casa.

A cantora surgiu de máscara, usando uma camiseta rosa e posando em frente ao novo imóvel que ainda está em construção.

“Essa aí é a minha casa nova, que eu COMPREI com muito orgulho e ficará pronta ano que vem. Uma casa correta, com a documentação OK, não tinha postado antes porque estava esperando ficar pronta para dividir com vocês esse momento especial. Graças a Deus conquistei minhas coisas com muita luta e trabalhando muito. Obrigada a meus fãs por estarem comigo sempre nessa caminhada”, anunciou a artista na legenda da foto.

Nos comentários, colegas e amigos da cantora celebraram a conquista! “Parabéns, amor”, escreveu a cantora e ex-BBB Gabi Martins. E a drag queen Pabllo Vittar celebrou: “Parabéns mami”. A influenciadora Gabriela Pugliesi ainda escreveu: “Você merece TUDO”.

Os fãs da cantora celebraram a conquista da dona do hit “Provocar”. “Merecedora”, comentou um seguidor. E outra fã escreveu: “Você merece”.

O anúncio da casa nova surge após o cantor MC Guimê, ex-marido de Lexa, compartilhou um vídeo explicando sobre um processo judicial em que está sendo cobrado pela dívida que fez ao comprar uma mansão em Alphaville, São Paulo.

Por conta desta dívida Lexa, que era então casada com o artista que foi expulso do BBB 23, teve 30% dos seus rendimentos mensais bloqueados.

