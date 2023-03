Dania Mendez fala sobre importunação sexual no BBB 23: "Muito forte e inesperado"

Dania Mendez foi questionada no 'La Casa de Los Famosos' sobre expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato

Dania Mendez, que participou do BBB 23, já voltou para o confinamento do 'La Casa de Los Famosos', no México.

Ela deixou o reality brasileiro após três dias de confinamento, por ordem do Big Boss e retornou ao seu país para continuar competindo pelo prêmio mexicano.

A participante falou ao vivo sobre a expulsão de Cara de Sapato e MC Guimê após os dois serem acusados de assediá-la em uma festa do reality.

"Foi algo muito forte, inesperado, na verdade. Mas bem, respeitando as lei de lá e também agradecendo como cuidam da mulher e prestam atenção a tudo e a todo o processo", afirmou Dania.

"Para mim foi bem complicado, porque, algo que era divertido se tornou algo de uma maneira ou outra, inesperado, com sentimentos muitos de altos e baixos. Estou processando e aprendendo de cada situação", acrescentou a sister.

"Sei que eles [MC Guimê e Cara de Sapato] vão ter um melhor entendimento e vão processar da melhor maneira. Confio em Deus que assim seja. Que entendam que toda ação tem uma reação", finalizou.

Antes do BBB 23, Dania Mendez protagonizou barraco na TV

Com experiência prévia em reality shows antes do BBB 23, Dania Mendez ficou famosa por estrelar duas temporadas do 'Acapulco Shore' como competidora, entre 2019 e 2020.

Com mais de três milhões de seguidores em seu Instagram, ela ganhou fama como barraqueira e explosiva na produção, protagonizando inúmeros barracos com os participantes.

A situação que alavancou essa reputação e aumentou a fama da influencer foi uma briga no reality. No 'Acapulco Shore', Dania Mendez jogou uma garrafa d'água em uma colega de confinamento.

A cena viralizou na internet e voltou aos radares dos internautas quando a participante foi anunciada como intercambista.

A influencer começou a fazer sucesso no TikTok em 2020, ultrapassando quatro milhões de seguidores na plataforma.

Além de também apresentar o programa Los 40 MX, ela já participou do clipe de Más de la Una, do cantor Maluma.