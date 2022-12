Magérrima, Grazi Massafera faz exercício em praia no Rio de Janeiro

Com look curtinho, Grazi Massafera exibe seu corpo sequinho ao ser flagrada durante corrida na areia da praia

A atriz Grazi Massafera (40) aproveitou a manhã de sol no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 2, para se exercitar ao ar livre. A musa foi fotografada enquanto fazia uma corrida na areia de uma praia carioca e ostentou sua beleza deslumbrante.

Magérrima, ela mostrou seu corpo sequinho ao usar apenas top e shorts justo para o seu momento de atividade física.

Vale lembrar que Grazi Massafera está longe das novelas desde que interpretou a mãe de Chiara (Jade Picon) nos primeiros capítulos da novela Travessia, da Globo. Depois disso, ela gravou um filme com o ator Reynaldo Gianecchini (50).

Fotos: Dilson Silva / AgNews

Grazi Massafera conta que não tem 'contatinhos'

Em participação no programa de Jojo Todynho no Multishow, Grazi Massafera contou que está difícil de encontrar 'contatinhos'."Acho que agora estou ficando um pouco incomodada. Posso estar errada no que vou dizer, mas parece que está causando um certo medo, um receio de aproximação. Eu sou só uma mulher. Eu estou sentindo uma coisa estranha aí. O povo acha que estou cheia de contatinhos (se mostra triste)", afirmou.

Então, ela contou que não tem problema em chegar em um homem. "Eu gosto de chegar. Não tem regra. Depende. Mas geralmente eu gosto. Mas também gosto (quando chegam). É bom para o ego, para a vaidade", declarou.