Reynaldo Gianecchini compartilha bastidores de filme ao lado de Grazi Massafera

Atores Reynaldo Gianecchini e Grazi Massafera fazem parte do elenco de ‘Uma Família Feliz’, filme de terror de Raphael Montes

O ator Reynaldo Gianecchini (50) mostrou em suas redes sociais um clique especial dos bastidores de um filme que está gravando. Ele faz parte do elenco de “Uma Família Feliz”, thriller de Raphael Montes, o mesmo autor de “Bom Dia, Verônica”.

Na foto que ele publicou em seu perfil oficial no Instagram, Reynaldo aparece ao lado da atriz Grazi Massafera (40). “Último café da manhã no set com minha parceira maravilhosa”, escreveu o famoso na legenda da postagem.

Os comentários foram lotados de elogios aos amigos. “Amores, de roupaozinhos e chinela rs”, escreveu uma seguidora do ator. “Amo que amo, casal de milhões”, exaltou uma outra fã. “Que casal mais fofo… imagina se fosse verdade”, imaginou uma terceira internauta.

Veja a publicação de Reynaldo Gianecchini ao lado de Grazi Massafera nos bastidores do filme ‘Uma Família Feliz’:

Grazi Massafera aparece exibindo barrigão de grávida em gravações de novo filme

Grazi Massafera surgiu mostrando seu barrigão de grávida nos bastidores do filme que irá protagonizar ao lado de Reynaldo Gianecchini. Ele compartilhou uma selfie com Grazi que exibia a barriga “fake” e que atuará como a esposa do ator no novo filme “Uma Família Feliz”. “De repente grávidos!”, escreveu o ator na legenda da postagem.