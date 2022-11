Grazi Massafera aparece exibindo barrigão de grávida em gravações de novo filme

A atriz Grazi Massafera apareceu ao lado de Reynaldo Gianecchini mostrando sua barriga de grávida para um novo projeto

Nesta sexta-feira, Grazi Massafera (40) apareceu mostrando o barrigão de grávida nos bastidores de novo filme que irá estrelar ao lado de Reynaldo Gianecchini (50).

Em seu Instagram, Reynaldo compartilhou uma selfie com Grazi que exibia a barriga “fake” e que atuará como a esposa do ator no novo filme “Uma Família Feliz”.

“De repente grávidos!”, escreveu o ator na legenda da postagem em que marcou o diretor José Eduardo Belmonte, e o roteirista Raphael Montes, que também foi responsável pela série “Bom Dia, Verônica”.

Grazi também compartilhou um pouco do novo filme, em que aparecia com uma barriguinha em uma cena do filme de suspense que estreará em breve.

Amor de mãe!

Na última quarta-feira, 16, Grazi compartilhou em suas redes sociais um presente especial que ganhou de sua filha Sofia (10).

A atriz compartilhou registros da cartinhas que recebeu da herdeira. Nas mensagens, a pequena escreveu: "Mamis, infelizmente eu já fui embora, então fiz essa cartinha para você ter um bom trabalho e eu te amo. Colhi essas flores para você, mas provavelmente elas já secarão. Te amo, te amo, te amo muito", para que a mãe lembrasse dela enquanto estivesse viajando.