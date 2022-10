Grazi Massafera se sentiu desafiada por Mauro Mendonça filho, diretor artístico de 'Travessia'

A atriz Grazi Massafera contou sobre bastidores da novela, reações de sua família e seus próximos projetos

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 14h36

Grazi Massafera (40) participou de apenas dois capítulos de 'Travessia' e já deixou o público triste com a morte da personagem Débora. Devido à repercussão, Gloria Perez (74) assumiu que a personagem vai voltar em flashbacks! Segundo o diretor artístico, Mauro Mendonça Filho (57), a presença da atriz "abrilhanta qualquer trabalho".

Segundo a atriz, por serem poucos capítulos iniciais, ela deu tudo de si, para alcançar a intensidade da personagem: "Tentei me jogar com a intensidade que essa personagem exigia. Eu sabia que eram só algumas cenas no primeiro capítulo, então eu tinha que contar essa história da melhor maneira possível. Ela tinha que ser meio furacão. E, para isso, nada melhor do que essa intensidade.", disse ela em entrevista com o jornal O Globo.

Uma das cenas que viralizou nas redes foi quando a personagem Débora entra em estado de choque! A cena foi além da interpretação, Grazi trouxe emoções reais à tela:

"Ele [Rodrigo Lombardi (45)] olhou para mim e disse: 'Fica em estado de choque'". Eu fiquei me concentrando, meu corpo inteiro começou a tremer de verdade. Eu tive que manter essa continuidade de tremedeira. Meu corpo começou a entrar nesse estado de emoção."

A filha da artista, Sofia (10), acompanhou também as cenas da novela. Segundo Grazi, cada membro da família reagiu de uma forma diferente: "Sofia começou a chorar muito e falava: 'Jade (Picon) ficou sem mãe'. Já a minha mãe me ligou dizendo: 'Desliguei a TV porque não quero ver isso'. E meu pai perguntava: 'Quando vai ser o enterro?'. Ele sempre leva as coisas com muito humor. Eu tinha ficado aliviada quando a Gloria me disse que tinha amado. Isso já tinha me deixado extremamente feliz."

Novos projetos? Grazi Conta sobre novos projetos e aprendizados!

Grata pela oportunidade de ter um gostinho da novela, Grazi conta também sobre seus outros projetos e uma paixão por filmes de suspense e terror:

" Agora, tenho um filme engatado ("Uma família feliz", de Raphael Montes e José Eduardo Belmonte). E todas as cenas da novela já foram gravadas. Já entro em preparação para o longa semana que vem. Estou bem ansiosa para esse projeto, que sai do drama e vai para o suspense. Sou fascinada por filme de terror, assistia desde pequena quando minha mãe deixava."

Nos dois últimos anos, a atriz ficou fora das telas, para focar em sua família e iniciou cursos para estudar música e sociologia: "Estou estudando sobre estrutura de racismo no país. É pesado, mas é importante. Isso mexe com reflexões de uma vida inteira. Também comecei aula de violão porque é bom ter um conhecimento lúdico."