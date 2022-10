Grazi Massafera se diz sem contatinhos e conta lugar proibido que já se relacionou

A atriz Grazi Massafera contou como é seu estilo na cama e falou sobre autoestima

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 18h38

A atriz Grazi Massafera abriu o coração e falou sobre autoestima e sexo. No momento, a loira está solteira e se diz "sem contatinhos".

Ela comentou, no podcast 'Jojo meia nove', com apresentação de Jojo Todynho, que a imagem de mulher bonita e desejada, meio intocável, vem sendo difícil de lidar: "Acho que agora estou ficando um pouco incomodada. Posso estar errada no que vou dizer, mas parece que está causando um certo medo, um receio de aproximação. Eu sou só uma mulher. Eu estou sentindo uma coisa estranha aí. O povo acha que estou cheia de contatinhos (se mostra triste)".

Massafera comentou o crescimento de poder, autoestima e autonomia que as mulheres vem ganhando: "Acho que estamos nos apropriando muito da nossa feminilidade e do nosso poder. E os homens estão começando a revisitar o seu lugar do masculino. Isso deve causar uma certa insegurança. Porque tudo o que é novo e recente causa. É um processo maneiro que está acontecendo".

Sobre as investidas, a loira que atuou na última novela das nove 'Travessia' afirma que também tem atitude: "Eu gosto de chegar. Não tem regra. Depende. Mas geralmente eu gosto. Mas também gosto (quando chegam). É bom para o ego, para a vaidade".

A musa ainda contou que gosta das relações sexuais "mais selvagens" com puxão de cabelo e "tapa na raba". Ela também revelou que já fez sexo no avião e que gosta do "proibido".

Grazi Massafera nem sempre foi tão confiante

Grazi citou uma parte mais reservada da vida: "Eu tinha vergonha do meu corpo. Morria de vergonha do meu corpo. Pela autoestima e por coisa que já ouvi de homem falando. Quando eles querem ser cruéis, eles são. Uma vez estava numa relação em que estava tão plena sexualmente que acho que isso incomodou a pessoa. Ele começou a encontrar lugares e defeitos em mim e no meu corpo para tentar minar um pouco minha autoestima, para eu ficar controlável. E eu menina do interior... Depois que vim morar aqui fiquei mais sapeca".