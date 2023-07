Magérrima, Ana Paula Padrão exibe a barriga reta em fotos só de biquíni

Ana Paula Padrão eleva a temperatura das redes sociais ao posar apenas de biquíni e diz: 'Fotos sem filtro'

A apresentadora Ana Paula Padrão, que comanda o MasterChef Brasil, agitou as redes sociais ao compartilhar fotos apenas de biquíni. Ela abriu um álbum com registros do seu dia em uma praia ensolarada no último final de semana e recebeu vários elogios dos fãs para sua beleza impecável.

A beldade surgiu apenas de biquíni rosa enquanto posava com a barriga reta à mostra e de chapéu com óculos de sol. Na legenda, ela falou sobre a atual fase de sua vida.

"Sou colorida e não há jeito de adotar o tal quiet luxury (que pelo que entendi é um guarda-roupa branco, preto e bege em todas as variações de tons). Nunca me apaixonei por um biquini preto no verão (embora tenha um ou dois). Nas fotos desse carrossel, além do rosa do biquini tem o verde do mar e o azul do céu e emoldurada por essas cores todas me achei muito linda (embora saiba que beleza depende muito mais de uma luz interna que brilha ou não de acordo com sua avaliação de você mesma naquele momento ou fase de vida). Enfim, boa semana de folga pra mim (vai ser boa pq tem sol, calor, moto e marido tudo junto). ps: fotos sem filtro porque com essa luz natural ninguém precisa…", escreveu.

Nos comentários das fotos, os fãs elogiaram a beleza dela. “Linda demais”, disse um seguidor. “Arrasa essa mulher! Parece uma menininha”, declarou outro. “Deusa, gata, consciente. Que mulher, Brasil!”, escreveu mais um. “Muito maravilhosa”, comentou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Padrão (@anapaulapadraooficial)

Ana Paula Padrão reflete sobre a maturidade

Além disso, Ana Paula Padrão conversou com a revista CARAS e refletiu sobre a maturidade em sua vida. "A maturidade me trouxe menos ansiedade, mais segurança e muito conforto com a vida que construí até aqui. Gosto das escolhas que fiz e amo a mulher que sou hoje. É como se eu olhasse para trás e percebesse que sou a pessoa que eu desejei, aos 30 anos, ser no futuro. Tenho um orgulho imenso disso tudo", disse ela.

Inclusive, ela contou que lida bem com o envelhecimento. "Envelhecer é um processo que tem coisas chatas e coisas ótimas. Tenho que me dedicar muito mais à minha saúde hoje: comer melhor, manter uma rotina de exercícios… não dá mais para passar a noite dançando e trabalhar no dia seguinte. Mas o ganho em estabilidade emocional é tão grande que compensa tudo isso. Tento encarar esta como uma nova fase e aproveitar o que ela tem de bom, que não é pouco", declarou.