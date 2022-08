Lutando contra câncer, Simony posa sem maquiagem e faz reflexão

Cantora Simony exibe a beleza natural ao publicar foto de cara lavada e compartilha mensagem positiva com os fãs

CARAS Digital Publicado em 16/08/2022, às 12h36

A cantora Simony (46) exibiu a beleza natural nas redes sociais e aproveitou para compartilhar uma mensagem positiva com seus seguidores!

Na segunda-feira, 15, a artista publicou um clique em que aparece agachada em um jardim, usando um vestido confortável colorido em estampa tie-dye e aproveitou para refletir sobre a vida.

"Como é bom caminhar, ver e sentir cada detalhe da vida, das flores. Agradecer, sempre agradecer", escreveu Simony ao legendar a postagem em seu perfil no Instagram.

Nos comentários do post, os fãs elogiaram a artista e deixaram mensagens de carinho para a famosa, que está lutando contra um câncer de intestino. "Deus é maravilhoso", disse Cacau Protásio. "Linda de viver. Deus te abençoe hoje e sempre", "Muito bom te ver bem", "Guerreira", "Sempre linda, contemplando os milagres e as maravilhas de Deus! Você é a princesa do Senhor… e Ele já preparou o melhor para você!", destacaram os internautas.

Simony posa sem maquiagem na web:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simony (@simonycantora)

Simony tranquiliza fãs sobre o tratamento contra câncer

Simony atualizou os seguidores recentemente sobre seu tratamento contra o câncer. Ela revelou no começo do mês que foi diagnosticada com a doença na região no intestino. A cantora apareceu sem maquiagem, com os cabelos soltos e usando uma camisa branca com desenho de felinos e avisou: "Por aqui tá tudo certo. Um dia de cada vez", disse ela.

Na última quarta-feira, 10, Simony revelou que está de volta trabalho. "Os momentos difíceis te fazem florescer, e entender que não temos controle de nada. Um dia de cada vez sempre. Feliz de voltar a trabalhar mesmo com as limitações e eu não paro tenho fé sigo em frente [...] Família muito obrigada por tanto amor. A todos vocês que me seguem… meu Deus quanto amor quanta gratidão, amo a vida amo vocês. Vamos juntos".

