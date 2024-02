Luiza Possi ostenta curvas impecáveis em passeio de barco: "Sereia"

A cantora Luiza Possi esbanjou beleza e suas curvas impecáveis ao fazer um passeio de barco durante sua viagem à Bahia

A cantora Luiza Possi chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 6, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza natural durante um passeio de barco.

Curtindo alguns dias de lazer na Bahia, a artista aproveitou o dia ensolarado para passear, e ostentou seu corpo escultural ao fazer poses em um barco. Nas imagens publicadas no feed do Instagram, a filha da cantora Zizi Possi surgiu usando um biquíni neon, que destacou suas curvas

"A Bahia e sua magia", escreveu a artista na legenda da publicação. A publicação rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios. "Lindona", disse uma seguidora. "Que beleza. Linda sereia", escreveu outra. "Não existe mais linda", afirmou uma fã. "

Vale lembrar que Luiza é mãe de Lucca, de 4 anos, e de Matteo, de 2 anos, frutos de seu casamento com Cris Gomes.

Confira as fotos:

Luiza Possi já revelou que marido duvidou de paternidade do filho

Em recente entrevista concedida ao podcast Programa de Todos os Programas, comandado por Flávio Ricco e Dani Bavoso, Luiza Possi revelou que a gravidez de Matteo gerou incertezas em Cris Gomes. Isso porque ela descobriu a gestação em um período que ele estava viajando.

Em certo momento, Luiza destacou que o filho de Flávio também é muito parecido com ele. No entanto, o jornalista confessou que um detalhe pessoal: "A gente é parecido sim! Teve uma época que eu achei: 'Será que é meu filho? Porque eu via a cara dele'".

O desabafo do apresentador foi o suficiente para Luiza se abrir e revelar que passou pelo menos dentro de casa. "O Cristiano falou a mesma coisa. Eu soube que eu engravidei quando ele voltou da China", relembrou. "Ele falou: 'Como é que você engravidou e eu estava na China'. Eu falei: 'Foi antes né?'". "Ai nasceu um moleque a cara dele, cuspido e escarrado. Eu falei: 'É, mas você estava na China, não sei", brincou a loira.