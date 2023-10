Luiza Possi já revelou que marido duvidou de paternidade do filho; relembre

A CARA DO PAI

Em recente entrevista, Luiza Possi se divertiu ao lembrar que gestação de filho mais novo gerou questionamentos em marido

A cantora Luiza Possi (39) virou destaque na mídia após aparecer em clima de romance com o maridão, Cris Gomes, durante o aniversário de dois anos do filho caçula, Matteo. O momento apaixonado dos dois acontece meses após a artita revelar uma situação inusitada envovlendo o casal.

Em recente entrevista concedida ao podcast Programa de Todos os Programas, comandado por Flávio Ricco e Dani Bavoso, a artista revelou que a gravidez de Matteo gerou incertezas em Cris Gomes. Isso porque ela descobriu a gestação em um período que ele estava viajando.

“É muito mais que uma influência mental, é uma influência celular. DNA é uma coisa muito forte”, disse ela, ao comentar que Matteo já tem apresentado talento para a música.

Em certo momento, Luiza destacou que o filho de Flávio também é muito parecido com ele. No entanto, o jornalista confessou que um detalhe pessoal: "A gente é parecido sim! Teve uma época que eu achei: ‘Será que é meu filho? Porque eu via a cara dele’”.

O desabafo do apresentador foi o suficiente para Luiza se abrir e revelar que passou pelo menos dentro de casa. "O Cristiano falou a mesma coisa. Eu soube que eu engravidei quando ele voltou da China", relembrou.

"Ele falou: ‘Como é que você engravidou e eu estava na China’. Eu falei: ‘Foi antes né?’”. Ela completou que apenas depois que o garotinho nasceu, as dúvidas foram finalizadas por conta da forte semelhança entre eles. "Ai nasceu um moleque a cara dele, cuspido e escarrado. Eu falei: ‘É, mas você estava na China, não sei", brincou a loira.

Cris e Luiza se casaram em setembro de 2018 em uma cerimônia luxuosa, que teve a presença de famosos, como Fátima Bernardes e Eliana. Eles estão juntos desde 2017 e são pais de dois meninos, Lucca, de 4 anos, e Matteo, de 2 anos.