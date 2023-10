Luiza Possi comemora aniversário do filho caçula com festa luxuosa

A cantora Luiza Possi mostrou os detalhes da festa de aniversário do filho caçula, Matteo, que completou 2 anos

Luiza Possi encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes da festa de aniversário do filho caçula, Matteo, que completou dois anos nesta terça-feira, 17. O pequeno é fruto do casamento da cantora com Cris Gomes.

Para comemorar a data especial, o menino ganhou uma festa luxuosa com o tema 'Patrulha Canina'. O evento aconteceu em um buffet em São Paulo, e foi organizado por Andrea Guimarães. O local foi decorado com os personagens do desenho infantil, e contou com um bolo personalizado.

"Hoje é dia de festa, bebê! É que festa, hein? Eu estou apaixonada com todo o carinho preparado pela @andreaguima5 aqui no @estacaovaievem. O Matteo está encantado com a decoração da Patrulha Canina. E esse bolo? Olha que coisa mais linda! Que noite incrível! Sério. Muito obrigada a todos pela noite inesquecível!", disse a artista ao postar o vídeo com os detalhes da festa no feed do Instagram.

Luiza e Cris, vale lembrar, se casaram em 2018 em uma cerimônia intimista na casa da cantora, em São Paulo. O casamento contou com a presença de vários famosos como Fátima Bernardes, Fausto Silva, Luciana Cardoso, Christiane Torloni, Eliana, e muitos outros. Além de Matteo, os dois também são pais de Lucca, de 4 anos.

