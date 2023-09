Por que Luiza Possi usa fralda para dormir? Cantora surpreende ao revelar verdadeiro motivo

Luiza Possi também negou que use a manta na hora H com o marido, Cris Gomes

Luiza Possi se manifestou sobre as notícias de que dorme com uma fralda. Casada com Cris Gomes, com quem tem os filhos, Lucca, de 4 anos, e Matteo, de 2, a cantora explicou que usa uma manta de pano, e não aquelas que as crianças utilizam para fazer as necessidades fisiológicas.

Durante entrevista no podcast "Bagaceira Chique", comandado por Luciana Gimenez, Luiza contou que tem essa mania desde criança. Segundo a artista, ela chama a manta de fralda porque era assim que a mãe se referia ao produto de higiene íntima.

Luiza revelou também que tem uma gaveta de fraldas onde guarda as peças de pano. Ela relatou ainda que tem uma fralda favorita. Na cômoda, ela ela deixa outras para ocupar o lugar da "titular" quando a manta não estiver mais apta para uso.

Luiza Possi nega uso de fralda durante sexo

Luiza Possi esclareceu que a manta que serve para cobrir os olhos e até leva a fralda para viagens, do contrário tem dificuldade para dormir. "Fico acordando durante a noite", disse. O pano, segundo ela, não tem utilidades sexuais, como, por exemplo, vendar o marido.

Luiza descartou a possibilidade de usar o pedaço de tecido para apimentar a relação com Cris Gomes. "Não bota minha fralda [no sexo], ela é imaculada", declarou. A cantora falou que quando vai transar com o diretor coloca a fralda embaixo do travesseiro.

"A fralda é o seguinte: você começa a namorar, deixa a fralda escondida embaixo do travesseiro, aí o cara dorme, você pega a fralda, se o namoro engrenar mais de um mês você fala 'vou te apresentar uma coisa muito especial'", detalhou.

Luiza revelou ainda que Cris reclamou quando foi veiculado na imprensa, em 2018, que ele "gostava" do fato da artista "dormir com fralda". O assunto, de acordo com a compositora, tornou-se uma espécie de piada entre os amigos.