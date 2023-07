Luiza Possi mantém intimidade com o marido mesmo com dois filhos: "Jogo de cintura"

Em exclusiva para a CARAS Digital, a cantora Luiza Possi falou sobre os filhos, o marido e como lida com o envelhecimento

Sucesso como cantora, Luiza Possi tem conciliado a carreira profissional com a maternidade. Mãe de Lucca, de quatro anos, e Matteo, de 1 ano e nove meses, fruto de seu casamento com o diretor de TV Cris Gomes, ela revelou em entrevista exclusiva para a CARAS Digital como faz para lidar com a profissão, dar atenção aos filhos e ao também casamento .

"É um dia de cada vez, equilibrando pratos. Tem dias que estou trabalhando mais, tem dias que estou sendo mais mãe. Uma semana de férias. Uma semana fazendo shows direto... e por aí vai, um dia de cada vez. Eu acho que equilíbrio não é 50%, equilíbrio é um dia muito e um dia pouco", refletiu.

Mesmo fazendo de tudo para passar um bom tempo ao lado dos filhos pequenos, Luiza confessou que se sente culpada por deixar os meninos em casa para trabalhar. "Culpa é uma coisa que faz parte do universo de ser mãe. Me sinto culpada sempre, o tempo inteiro, mesmo se eu tiver passado um mês colada com eles na hora que sair de casa pode ter certeza que eu vou falar: 'meu Deus, será que tá tudo bem sair de casa'", desabafou ela, revelando como se diverte com Lucca e Matteo quando está de folga.

"Eu tento levar eles para fazer programas culturais, musicais, no parque, shopping, viajar. Eu tento ficar com eles a maior parte do tempo, que é uma delícia. É aquela coisa, você vai ter um recém-nascido por 28 dias, um bebê por dois anos e uma criança por 12 anos. Então eu quero aproveitar o máximo de tempo possível, porque depois eu sei que eles vão tomar outros rumos que eu não vou poder evitar", ressaltou.

Hoje em dia, graças a tecnologia, Possi consegue ficar perto dos filhos quando está na estrada , mas quando era criança, ela sofria bastante quando sua mãe, a cantora Zizi Possi, viaja para fazer shows, principalmente fora do Brasil. "Poder fazer videochamada é muito melhor, antes eu tinha que imaginar minha mãe", contou a artista, relembrando que muitas vezes sonhava que a mãe tinha morrido e fica preocupada até que ela ligasse. "Eu às vezes sonhava que ela tinha morrido e eu tinha que ficar esperando quando ela ia me ligar de novo para saber se tinha morrido ou não. Ela foi para Dinamarca e até ela chegar lá, conseguir um telefone, ligar", recordou.

Casamento

Além da carreira e da maternidade, Luiza Possi também não deixa de lado o casamento. A cantora está casada com Cris Gomes desde setembro de 2018, e garantiu que os dois sempre procuram separar um momento para o casal. "Precisa ter jogo de cintura. Eu e meu marido temos uma rotina de casal. A gente sempre procura sair só os dois, pelo menos de dois em dois meses viajar, passar um fim de semana só nós dois", garantiu.

"A gente consegue colocar os filhos para dormir e ficar só os dois. Nós procuramos mesmo não se entregar totalmente a paternidade e a maternidade, porque queremos existir enquanto casal", ressaltou Luiza, que não pretende ter mais filhos. "Não, obrigada (risos). Eu ainda tenho um enteado mais velho, de 13 anos. Não tem nem mais quarto para essa gente toda", brincou.